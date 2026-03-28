Food delivery e spesa online spendiamo oltre 360 euro l’anno per le consegne

Negli ultimi anni, gli italiani hanno aumentato la spesa annua per servizi di consegna di cibo e spesa online, superando i 360 euro. La diffusione dei servizi digitali e le esigenze di chi ha ritmi di vita veloci hanno portato a un utilizzo crescente di piattaforme di food delivery, negozi virtuali e consegne a domicilio. Questi cambiamenti hanno reso questi strumenti parte integrante delle abitudini di acquisto quotidiane.

Negli ultimi anni, il modo in cui gli italiani acquistano cibo e beni di consumo è cambiato. La digitalizzazione dei servizi e i ritmi di vita sempre più frenetici hanno reso food delivery, spesa a domicilio ed e-commerce strumenti di uso quotidiano, quasi indispensabili. Tuttavia, dietro questa comodità si nasconde una voce di spesa spesso sottovalutata: i costi di consegna. Secondo un’analisi condotta dalla fintech Bravo, gli italiani possono arrivare a spendere oltre 360 euro all’anno esclusivamente per ricevere prodotti a casa, una cifra che in alcuni casi sfiora i 400 euro. Spesa a domicilio e online, quanto costa agli italiani. Gli esperti l’hanno chiamata “ tassa sulla comodità ”, e si tratta di un costo che non emerge per ogni singola consegna, ma dipende dalla frequenza con cui questi servizi vengono utilizzati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Food delivery e spesa online, spendiamo oltre 360 euro l’anno per le consegne Articoli correlati Leggi anche: Acquisti online: gli italiani spendono oltre 360 euro l’anno solo per la consegna a domicilio Caporalato digitale nel food delivery: indagine a Messina su paghe da tre euro a consegnaUn sistema di gestione del lavoro basato su chat WhatsApp, paghe minime e controllo costante dei tempi di consegna. Tutto quello che riguarda Food delivery Discussioni sull' argomento Acquisti online: gli italiani spendono oltre 360 euro l’anno solo per la consegna a domicilio; Just Eat, dagli Awards al nuovo packaging: il punto sul food delivery; I titoli delle società di food delivery cinesi balzano mentre i regolatori frenano le guerre dei prezzi; Alfonsino migliora i margini nel 2025, EBITDA in forte crescita. Acquisti online: gli italiani spendono oltre 360 euro l’anno solo per la consegna a domicilioDal food delivery all’e-commerce fino alla spesa online: piccoli costi ripetuti che sfuggono al controllo ma pesano sul bilancio familiare. E il mercato continua a crescere ... panorama.it Il mondo del food delivery torna sotto la lente della magistratura e, questa volta, a finire nel mirino non sono soltanto le piattaforme digitali ma anche i ristoratori. Le recenti inchieste avviate in diverse procure italiane stanno ridefinendo il perimetro delle respon - facebook.com facebook Panino addio, ora il rider arriva a scuola. Polemica con i presidi per il food delivery x.com