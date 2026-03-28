Focus Asvis l’era dei single e dei partner virtuali

Un articolo analizza come l’aumento delle relazioni virtuali e la crescita dei single abbiano influito sulle modalità di incontro e di relazione tra le persone. La riflessione si concentra sui cambiamenti nelle dinamiche di coppia e sulle nuove forme di socializzazione che si sono sviluppate nell’ultimo periodo. L’articolo è scritto da Maddalena Binda, membro del Comitato di Redazione del sito ASviS.

Testo di Maddalena Binda, del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 13 marzo 2026 Mentre i matrimoni calano e le app di dating perdono utenti, milioni di persone sperimentano nuovi modi per cercare amore e amicizia, tra corsi di seduzione e compagni virtuali. Negli ultimi anni il modo in cui costruiamo relazioni è cambiato profondamente. Il matrimonio non è più l’unico obiettivo a cui una coppia aspira, cresce il numero di persone single, si diffondono legami più fluidi, aumenta il senso di solitudine e, in alcuni casi, la compagnia si cerca nei chatbot di intelligenza artificiale. Meglio soli. “Avere un fidanzato è diventato imbarazzante?”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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