Flavio Cobolli decide di rinunciare a Bucarest | il tennista romano si preserva in vista di Montecarlo

Il tennista romano ha deciso di non partecipare al torneo di Bucarest, preferendo concentrarsi sulla preparazione per Montecarlo. La scelta è stata comunicata ufficialmente e riguarda la sua presenza nelle prossime competizioni. Questa decisione permette all’atleta di risparmiare energie e di ottimizzare la condizione fisica in vista degli appuntamenti successivi del circuito. La sua assenza sarà evidente nel torneo romeno.

C’è un momento, nella stagione di un tennista, in cui fermarsi diventa una scelta strategica più che una rinuncia. È il caso di Flavio Cobolli, che ha deciso di dare forfait al torneo di Bucarest (Romania), dove lo scorso anno aveva conquistato il primo titolo della sua carriera nel circuito maggiore. Una decisione che arriva al termine di settimane intense, in cui il rendimento dell’azzurro è stato altalenante. Dopo i segnali incoraggianti mostrati tra febbraio e inizio marzo, il passaggio nei grandi appuntamenti nordamericani ha evidenziato qualche difficoltà, sia sul piano del gioco che, probabilmente, su quello fisico. Il calendario fitto e il livello sempre più alto degli avversari hanno imposto una riflessione, sfociata nella scelta di prendersi una pausa proprio nel momento in cui era chiamato a difendere punti pesanti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flavio Cobolli decide di rinunciare a Bucarest: il tennista romano si preserva in vista di Montecarlo Articoli correlati Flavio Cobolli soddisfatto: “Vincere quando non si esprime il proprio miglior tennis è importante”Ad Acapulco Flavio Cobolli non rallenta la corsa e si prende un posto in semifinale. Leggi anche: Flavio Cobolli batte Wong in lotta e si prende la semifinale a Delray Beach Tutti gli aggiornamenti su Flavio Cobolli Discussioni sull' argomento TENNIS – ATP 1000 MIAMI: IMPRESA DI BERRETTINI CHE ELIMINA BUBLIK (6-4, 6-4). ESCONO DI SCENA COBOLLI, DARDERI E ARNALDI. ESORDIO OK PER PAOLINI MENTRE UNA COMBATTIVA COCCIARETTO SI ARRENDE IN TRE SET ALLA GAU; Miami, Cobolli e Darderi eliminati. Alcaraz batte Fonseca. Cambio di programma per Cobolli: non difenderà il titolo a BucarestTennis - Italiani | Flavio rinuncia alla difesa dei punti in Romania per prepararsi al meglio ai masters sul rosso ... ubitennis.com Flavio Cobolli non difenderà il titolo a Bucarest: slitta l’inizio della stagione sul rossoIl tennista romano perderà in classifica i 250 punti che ha conquistato lo scorso anno in terra romena, per preparare al meglio la stagione sul rosso Flavio Cobolli non difenderà il titolo dell’ATP 25 ... tennisitaliano.it Flavio Cobolli: Niente Bucarest, si punta direttamente a Monte-Carlo! Cambio di programma per l'azzurro! Flavio Cobolli ha ufficializzato il suo forfait all’ATP 250 di Bucarest, torneo che lo scorso anno (2025) lo aveva visto sollevare il suo primo storico trofeo - facebook.com facebook Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Federico Cinà hanno tutti vinto un titolo, nella stessa settimana. Una normale settimana per il tennis italiano. x.com