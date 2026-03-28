Firenze su Rai3 | Arturo Galansino a Kilimangiaro guida il pubblico nell’arte di Rothko

Domenica 29 marzo, la trasmissione Kilimangiaro si svolge a Firenze, dove Arturo Galansino conduce una puntata dedicata all’arte di Rothko. La puntata presenta un approfondimento sulla vita e le opere del pittore statunitense, con immagini e interviste che illustrano il suo percorso artistico. La trasmissione va in onda su Rai3 e si focalizza sulle caratteristiche distintive della sua pittura e sul suo ruolo nel contesto artistico del Novecento.

Firenze, 28 marzo 2026 – Il viaggio di Kilimangiaro fa tappa a Firenze. Domenica 29 marzo alle 16.45, nell’appuntamento condotto da Camila Raznovich su Kilimangiaro (Rai 3), Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, sarà ospite in collegamento per guidare i telespettatori alla scoperta dell’arte di Mark Rothko, protagonista della mostra in corso fino al 23 agosto. Figura centrale dell’espressionismo astratto, Rothko e la sua ricerca artistica si intrecciano con l’essenza stessa del programma Rai, fondato sul viaggio e sulla scoperta. L’esposizione rappresenta infatti un percorso nell’evoluzione dell’artista: dagli esordi degli anni Trenta e Quaranta, in dialogo con i linguaggi dell’espressionismo e del surrealismo, fino alle celebri tele degli anni Sessanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze su Rai3: Arturo Galansino a Kilimangiaro guida il pubblico nell’arte di Rothko Articoli correlati Rothko a Firenze: l’arte incontra l’architetturaUna grande retrospettiva dedicata a Mark Rothko apre le sue porte a Firenze, ospitata tra Palazzo Strozzi, il Museo di San Marco e la Biblioteca... Da Fra Angelico a Rothko. Palazzo Strozzi strega gli Usa. Premio al direttore GalansinoLa Palazzo Strozzi Foundation Usa ha celebrato il suo quindicesimo anniversario con un dialogo a distanza tra Fra Angelico e Mark Rothko, davanti a...