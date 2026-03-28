Durante l'allenamento, il giocatore brasiliano si è fermato toccandosi il muscolo del flessore, evidenziando un problema muscolare. La sua presenza nella prossima partita contro il Verona è incerta, poiché il giocatore è stato sostituito e sottoposto a controlli medici. L'infortunio ha creato preoccupazione tra lo staff tecnico, che valuterà nelle prossime ore le condizioni dell’atleta.

Una corsa sulla fascia destra e poi lo stop immediato. Dodo, uno dei più acclamati dai tifosi durante l’allenamento a porte aperte al Rocco Commisso Viola Park, è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Si è accasciato al suolo senza subire alcun contatto con i compagni e sembrava toccarsi il flessore. Essendo un problema di natura muscolare, serviranno almeno 24 ore per conoscerne l’entità e decidere se servano esami strumentali, ma a questo punto la trasferta di Verona può diventare a rischio. Sarà fondamentale capire se il terzino brasiliano si sia fermato in tempo e la speranza dei viola è che a breve possa arrivare un sospiro di sollievo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina, guaio muscolare per Dodo: è a rischio per il match col Verona

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