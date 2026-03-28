Durante l’allenamento aperto al pubblico al Viola Park, il calciatore della Fiorentina ha accusato un fastidio muscolare mentre si stava allungando. A seguito dell'infortunio, è stato costretto a lasciare anzitempo il campo di allenamento. La società valuta le condizioni del giocatore, che potrebbe saltare la prossima partita in programma a Verona.

FIRENZE – Problema per Dodò, nell’allenamento della Fiorentina, a porte aperte, al Viola Park. Nel corso della seduta, Dodò ha accusato un fastidio muscolare nel corso di un allungo, cosa che gli ha impedito di proseguire l’allenamento, lasciando anticipatamente il terreno di gioco. Le condizioni del giocatore brasiliano verranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico. Potrebbe rischiare di saltare la trasferta di Verona. Duemila persone hanno assistito all’allenamento a porte aperte della Fiorentina al Centro sportivo Rocco B.Commisso Viola Park. Riscaldamento atletico e poi una serie di partitelle a ranghi misti per i viola di Vanoli, con l’abbraccio della tifoseria. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: Dodò infortunato al Viola Park durante l’allenamento a porte aperte. Rischia di saltare Verona

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