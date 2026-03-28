Fiorentina allenamento davanti a 2mila persone Vanoli | Pronti per la volata finale

Nel pomeriggio di oggi, circa 2.000 persone hanno assistito all’allenamento della Fiorentina, svolto in un clima di entusiasmo tra i tifosi. L’evento ha visto i giocatori prepararsi in vista delle prossime partite, con alcuni interventi del tecnico e un clima di concentrazione. La squadra si avvicina alla fase conclusiva della stagione, con il tecnico che ha commentato la condizione del gruppo.

Firenze, 28 marzo 2026 - Un pomeriggio di festa, per far sentire ai calciatori viola il sostegno dei propri tifosi. Un allenamento aperto alla gente voluto da Paolo Vanoli e dalla società, benzina per tutto il gruppo in vista di una volata finale di stagione che vedrà la Fiorentina ancora impegnata nella corsa salvezza e nel percorso europeo, con il Crystal Palace avversario nei quarti di finale di Conference League. Circa 2.000 i tifosi che hanno assiepato le tribune del 'Curva Fiesole' all'interno del Rocco B. Commisso Viola Park. Applausi per tanti, da Parisi a mister Vanoli. Da New York ha voluto ringraziare tutti Giuseppe B. Commisso. "Grazie alla famiglia viola per il meraviglioso abbraccio dimostrato alla squadra questo pomeriggio al Rocco B. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina, allenamento davanti a 2mila persone. Vanoli: “Pronti per la volata finale” Articoli correlati Fiorentina: Kean arrivato al Viola Park. Oggi allenamento con Vanoli. In dubbio per la CremoneseFIRENZE – La Fiorentina ha fatto sapere, alle 10,45 di oggi, 3 gennaio 2026, che Moise Kean è arrivato al Viola Park e sarà a disposizione... Fiorentina-Rakow, per Vanoli quarti di finale in vista: il pronosticoGara di ritorno degli ottavi in Polonia per i viola che partono con il vantaggio del 2-1 conquistato all'ultimo minuto al Franchi nella sfida di... Viola in campo. Allenamento di rifinitura prima della partenza per Losanna Tutto quello che riguarda Fiorentina allenamento davanti a 2mila... Temi più discussi: Lukaku diserta l'allenamento del Napoli, Compagnoni: È inaccettabile! Gesto assurdo; La Fiorentina schiude le porte ai suoi tifosi: durante la sosta svolgerà un allenamento aperto al pubblico. I dettagli; Nazione svela: Al contrario di Solomon, Mandragora ieri non si è allenato in gruppo; Milan, infortunio per Leao in allenamento: salta il Torino. Dodo si fa male in allenamento: Fiorentina in ansia. Le sue condizioniApprensione in casa Fiorentina per le condizioni di Dodo, fermatosi durante una seduta di allenamento a porte aperte. Fiorentina, infortunio in allenamento per Dodo: le sue condizioni L’esterno viola ... corrieredellosport.it Fiorentina, a breve l'allenamento a porte aperte: seguilo con noi!La Fiorentina apre le porte del Viola Park ai tifosi, come promesso sia dalla dirigenza che dal tecnico Paolo Vanoli appena arrivato, che aveva chiesto ovviamente la pazienza di tirare fuori ... firenzeviola.it Dodo si fa male in allenamento: Fiorentina in ansia. Le sue condizioni - facebook.com facebook INSIEME #forzaviola #fiorentina x.com