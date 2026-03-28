FIDAL fissa i riferimenti per l’estate | pubblicati i minimi dei Tricolori outdoor 2026

La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha annunciato i requisiti minimi necessari per qualificarsi ai Campionati Italiani outdoor del 2026, segnando un passo importante per la prossima stagione. I limiti sono stati resi noti e rappresentano le soglie di partecipazione per gli atleti che desiderano competere nelle gare nazionali all’aperto dell’anno prossimo.

La stagione outdoor dell’atletica italiana entra in una fase più concreta con la pubblicazione dei minimi di partecipazione ai Campionati Italiani 2026. La FIDAL ha ufficializzato gli standard d’iscrizione per i principali appuntamenti tricolori dell’estate, mettendo così a disposizione di atleti, tecnici e società un quadro chiaro dei requisiti necessari per accedere alle varie rassegne nazionali. Tra gli eventi più attesi figurano naturalmente gli Assoluti e il Challenge, entrambi previsti a Firenze dal 24 al 26 luglio. Oltre a questi, la Federazione ha pubblicato anche i minimi per le infestazioni giovanili della stagione estiva. Il... 🔗 Leggi su Sportface.it

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