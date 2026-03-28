Sabato 28 marzo si svolge una manifestazione dedicata al Capodanno pisano al Giardino Scotto. L'evento si estende per tutta la giornata e viene organizzato dall'associazione Balestrieri di Porta San Marco. La giornata comprende attività di rievocazione storica che si tengono al Bastione Sangallo e nell’Arena del Giardino Scotto.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Sabato 28 marzo i festeggiamenti del Capodanno pisano durano tutta la giornata con la Festa che avrà il suo cuore al giardino Scotto a cura dell'associazione Balestrieri di Porta San Marco, con eventi di rievocazione storica al Bastione Sangallo e nell’Arena del Giardino Scotto. Alle ore 16:30 si terrà il Palio della balestra delle Magistrature del Gioco del Ponte, seguito alle ore 17:30 dal concerto degli H.E.R.P.E.S. Sempre il 28 marzo 2026, nel centro storico, si svolgerà lo spettacolo itinerante “Opus Band – Un irriverente viaggio musicale tra sacro e profano”, con esibizioni della street band alle ore 17, 19 e 22. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Temi più discussi: Eventi del Capodanno pisano, sabato 28 marzo alle ore 23.00 spettacolo di droni sui lungarni. Domenica il corteo storico; Festa del Capodanno pisano al Giardino Scotto; Capodanno pisano, il 25 marzo il momento culminante tra corteo e raggio di sole; Domani è il Capodanno pisano: Pisa entra nel 2027.

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