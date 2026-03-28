Ferrante sindaco | parte la sfida per cambiare la città

È iniziata una nuova fase amministrativa in città con la presentazione delle liste di diversi partiti, tra cui Fratelli d’Italia, Forza Italia, Azione e Liberi e Forti. Le forze politiche hanno annunciato l’obiettivo di avviare un percorso basato su serietà, competenza e responsabilità, con il candidato sindaco scelto come rappresentante di questa volontà. La campagna elettorale si prepara a entrare nel vivo per il rinnovo dell’amministrazione comunale.

Tempo di lettura: 2 minuti Le liste di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Azione e Liberi e Forti, unite dalla volontà di avviare una nuova stagione fondata su serietà amministrativa, competenza e responsabilità, hanno individuato nel dott. Mario Ferrante il candidato sindaco attorno al quale costruire un progetto credibile e innovativo. Una scelta maturata dalla necessità di offrire alla città una guida autorevole, capace di coniugare visione strategica e metodo operativo, senza rinunciare a un approccio concreto basato sull’ascolto e sulla condivisione delle decisioni. Al centro, un modello amministrativo collegiale, orientato alla valorizzazione delle competenze e al coinvolgimento delle diverse sensibilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ferrante sindaco: parte la sfida per cambiare la città Articoli correlati Hub urbani, parte la sfida: "Trasformiamo la città"Il Comune punta sugli hub urbani per rilanciare il commercio e riqualificare alcune aree strategiche della città. Euro 32, parte la sfida restyling al Maradona: «La città è candidata»Venerdì il vertice con i delegati della Uefa per arrotondare il progetto per lo stadio Maradona candidato a ospitare le gare di Euro 2032. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ferrante sindaco Discussioni sull' argomento Ferrante (Carrozzine determinate) su Camplone vicesindaco: Rispetto, ma basta strumentalizzare la disabilità; Ariano, duello Ferrante-Grasso in standby. Le civiche rimettono la palla al centro; SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE E L’ASSESSORE FERRANTE: OK A VARIANTE PUC DA PROVINCIA; Genova, i tubi fanno acqua: quattromila interventi per perdite. +++FABRIZIO FERRANTE, vice sindaco di Trani, ospite di Telesveva con Roberto Straniero in #SPAZIOCITTÀ+++ - facebook.com facebook