Da Roma, un progetto internazionale mira a promuovere l’inclusione sociale attraverso il fioretto. La Federscherma e la Fie hanno organizzato una tavola rotonda che ha segnato l’avvio di un’iniziativa dedicata alla diffusione della scherma come strumento di integrazione. L’evento ha coinvolto rappresentanti e esperti del settore, dando il via a un percorso di percorsi condivisi per avvicinare persone di diverse provenienze alla disciplina.

La tavola rotonda internazionale “Fencing for All”, organizzata dalla Federazione Italiana Scherma in collaborazione con la FIE, ha ufficialmente inaugurato un nuovo grande cammino d’integrazione sociale lungo la strada tracciata dall’Italia. I rappresentanti di 15 Federazioni nazionali si sono ritrovati in un hotel della Capitale per l’incontro voluto dal presidente federale Luigi Mazzone, alla presenza della segretaria generale della FIE, Gulnora Saidova e del presidente della confederazione europea, Pascal Tesch. I lavori sono stati aperti dall’amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris che ha ricordato come questa iniziativa "sia un esempio concreto dei valori che guidano la scherma italiana e dello straordinario potenziale dello sport come strumento educativo e sociale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - “Fencing for all”: da Roma il progetto internazionale per l’inclusione in pedana

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