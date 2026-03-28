Fedez il Re Mida al contrario | chi lo tocca affonda politicamente

Negli ultimi anni, il rapper e influencer ha spesso attirato l'attenzione di pubblico e media per le sue dichiarazioni pubbliche e le sue scelte politiche. La sua attività si intreccia con eventi di natura legale e politica, suscitando reazioni di vario tipo. La sua presenza nel panorama pubblico è accompagnata da una serie di episodi che coinvolgono sia aspetti legali sia il dibattito pubblico.

Esiste una fisica del potere che non risponde alle urne, ma una legge gravitazionale non scritta: nell’istante esatto in cui Federico Lucia, in arte Fedez, decide di poggiare la sua mano tatuata su una poltrona o una causa, scatta inesorabile il conto alla rovescia del disastro. Non chiamatela sfortuna, sarebbe un’offesa alla statistica, chiamatelo pure Re Mida al contrario, un portatore sano di eclissi capace di trasformare l’oro del consenso nel piombo di una disfatta elettorale definitiva. Il nuovo pensatoio dove il rapper gioca a fare il Joe Rogan de’ noantri. L’ultimo atto di questa Spoon River si è consumato recentemente tra i microfoni di Pulp Podcast, il nuovo pensatoio dove il rapper gioca a fare il Joe Rogan de’ noantri insieme a un Mr. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Fedez, il Re Mida al contrario: chi lo tocca affonda politicamente Articoli correlati Vannacci dà del "Re Mida al contrario" a Calenda nello scontro in tv, lui lo definisce "traditore" e va viaDuro scontro tra Roberto Vannacci e Carlo Calenda durante la trasmissione televisiva “L’aria che tira”. Leggi anche: Lite tra Calenda e Vannacci. Il senatore: «Davanti un invasore sarebbe scappato». L’ex generale: «Re Mida al contrario»- Il video Marco Masini e Fedez, la videochiamata da Sanremo - La Sanremanza 25/02/2026