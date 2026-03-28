Federico Pellegrino ha annunciato il suo ritiro durante il gala di ieri sera nella Valle d’Aosta. La decisione arriva dopo una carriera caratterizzata da numerosi successi nel settore dello sci di fondo. L’atleta ha dichiarato di lasciare lo sport con soddisfazione e senza rimpianti. La cerimonia di addio si è svolta a St. in un evento pubblico che ha coinvolto alcuni rappresentanti del mondo dello sci.

Il Grande Finale nella sua Valle d’Aosta di Federico Pellegrino, che chiude la carriera tra il gala di ieri sera a St.Vincent e i campionati italiani di St. Barthelemy, dove vive. Il grande fondista azzurro, che lascia a quasi 36 anni, ha ricevuto gli applausi e i saluti di tanti campioni di ieri e di oggi come Stefania Belmondo e Marco Albarello, di Federica Brignone e di tanti allenatori. C’erano anche il segretario del Coni Carlo Mornati, il presidente della Fisi Flavio Roda ed Evelina Christillin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Federico Pellegrino: "Il mio ritiro felice, non potevo chiedere di più"

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