Favori & Giustizia Errede presenta il conto a Casilli e a Congedo | chiesti i danni sul piano civile

Si è concluso il procedimento penale relativo all'inchiesta “Favori & Giustizia”, con il giudice Pietro Errede prosciolto dalle accuse più gravi dal gup di Potenza. Contestualmente, Errede ha presentato una richiesta di risarcimento danni sul piano civile nei confronti di due imputati, Casilli e Congedo. La vicenda ha coinvolto magistrati e altre figure, e la decisione riguarda anche questa fase del procedimento.

LECCE - Si è chiuso un capitolo importante sul piano penale, come riportato su queste pagine il 5 marzo scorso, quando il gup di Potenza ha prosciolto il giudice Pietro Errede dalle accuse più gravi legate all’inchiesta “Favori & Giustizia”, l’indagine che aveva coinvolto magistrati e professionisti del foro leccese su presunte assegnazioni di incarichi in cambio di favori. Ma se ne apre subito un altro, questa volta davanti al giudice civile. Al centro della vicenda c’è un esposto depositato il 14 settembre 2021 al presidente della sezione misure di prevenzione di Lecce, a firma dello stesso Congedo e dell’avvocato Michele Macrì. Fu quell’atto a dare il via alle indagini penali, nel cui ambito Errede, Russi e Casilli vennero iscritti per l’ipotesi di tentata concussione in concorso. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Favori & Giustizia, Errede presenta il conto a Casilli e a Congedo: chiesti i danni sul piano civile Articoli correlati Picchiato la notte di Pasqua, clochard presenta il conto. Chiesti i danni all’aggressoreLa Spezia, 24 febbraio 2026 – Il nuovo capitolo dell’aggressione ai giardini della stazione ferroviaria di Sarzana avvenuta la notte di Pasqua 2024... Favori e giustizia, assolto il giudice Silvestrini. A processo Errede e altri tre professionisti. Ma l’inchiesta si sgonfiaSi ridimensionano le accuse nel procedimento su presunte assegnazioni illecite di incarichi nel tribunale di Lecce. Contenuti utili per approfondire Favori amp Giustizia Errede presenta il... Discussioni sull' argomento Inchiesta Favori & Giustizia Lecce: il giudice Errede presenta il conto anche a Saverio Congedo chiedendogli i danni; Inchiesta Favori e Giustizia: il Giudice Errede avvia un contenzioso civile di risarcimento danni nei confronti dell’avv. Antonio Casilli. Inchiesta Favori & Giustizia Lecce: il giudice Errede presenta il conto anche a Saverio Congedo chiedendogli i danniNon si ferma la battaglia del giudice Pietro Errede, a tutela della sua immagine e reputazione. Il magistrato, infatti, dopo aver avviato azione civile ... corrieresalentino.it Inchiesta Favori e Giustizia: il Giudice Errede avvia un contenzioso civile di risarcimento danni nei confronti dell’avv. Antonio CasilliAll’indomani del suo proscioglimento dall’accusa di aver costretto Saverio Congedo e Michele Macrì, amministratori giudiziari delle società sottoposto al ... corrieresalentino.it Con un decreto legge già approvato, l'Italia prova a mettere ordine nelle piattaforme dei commenti online, dove non mancano ombre e favori a pagamento - facebook.com facebook Appalti truccati e tangenti tra lusso e favori: chiesto il processo per 14 nella Bat #video x.com