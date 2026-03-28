Fascicolo sanitario elettronico e la scadenza del 31 marzo cosa cambia

Il Fascicolo sanitario elettronico continuerà a evolversi, con la scadenza del 31 marzo che si avvicina. Questa data segna un momento importante nel percorso di digitalizzazione del sistema sanitario nazionale, con l’obiettivo di consolidare l’utilizzo del Fse come strumento centrale per la gestione delle informazioni sanitarie. La sua implementazione riguarda sia i servizi offerti ai cittadini sia le modalità di accesso e condivisione dei dati.

(Adnkronos) – Prosegue il cammino del Fascicolo sanitario elettronico (Fse) che sarà il cardine della nuova sanità digitale del Paese. Tra pochi giorni, il 31 marzo, è prevista la scadenza per le strutture sanitarie pubbliche e private (convenzionate e non) chiamate ad adeguarsi al nuovo modello di trasmissione dei dati per alimentare il Fse. Il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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