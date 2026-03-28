Farai la manager a 5mila euro al mese | cosa si nasconde nel caffè fatto in casa

Una candidata ha recentemente ricevuto un messaggio in risposta al suo curriculum, in cui si comunica che è stata presa in considerazione per una posizione nelle risorse umane e che è prevista un colloquio. Nel frattempo, sui social si discute di un possibile ingaggio di 5.000 euro al mese per un ruolo di manager, ma il messaggio non conferma dettagli su questa offerta.

Così si regge la vendita porta a porta di cialde per l'espresso. L'intrusione nella privacy e la convocazione non richiesta a un colloquio di lavoro. Una nostra giornalista si è trovata al centro di un reclutamento "piramidale": di cosa si tratta e come evitare sorprese. Ecco cosa abbiamo scoperto Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi leggere direttamente questo articolo clicca più sotto. Se, prima di abbonarti e sostenere il nostro lavoro, vuoi visitare la copertina di Dossier Today.it clicca qui. Già durante il primo colloquio telefonico emergono le prime anomalie: la società si presenta con una denominazione che non risulta tra le candidature da me inoltrate. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Farai la manager a 5mila euro al mese": cosa si nasconde nel caffè fatto in casa Articoli correlati Leggi anche: Bonus mobili fino a 5mila euro nel 2026: lo sconto del 50% vale anche per la seconda casa. Cosa si può comprare Leggi anche: Bonus mobili fino a 5mila euro: lo sconto del 50% vale anche per la seconda casa. Cosa si può comprare If You Feel Behind in Life, This Will Change How You See Everything!