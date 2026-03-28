I Carabinieri Forestali hanno sequestrato un autolavaggio nella provincia di Frosinone per la presenza di fanghi di scarto non smaltiti correttamente. Il titolare dell’attività è stato denunciato all’autorità giudiziaria. L’operazione rientra in un’attività di controllo volta a verificare il rispetto delle norme ambientali da parte delle aziende della zona.

Prosegue senza sosta l'attività di monitoraggio dei Carabinieri Forestali nella provincia di Frosinone, finalizzata a verificare il rigoroso rispetto della normativa ambientale da parte delle attività commerciali e industriali. Sotto la lente di ingrandimento dei militari, questa volta, è finita la gestione dei reflui all'interno degli impianti di autolavaggio. Nello specifico, i fanghi residui derivanti dal filtraggio delle acque di lavaggio non venivano conferiti e smaltiti correttamente entro le tempistiche previste dalla normativa. Al contrario, questi scarti venivano lasciati depositati in maniera incontrollata all'interno dei serbatoi destinati al solo stoccaggio temporaneo, creando un potenziale rischio per l'ecosistema circostante. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Fanghi di scarto non smaltiti, i Forestali sequestrano un autolavaggio. Denunciato il titolare

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