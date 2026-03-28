Durante la notte, una madre di Palmoli ha vissuto momenti di preoccupazione a causa della febbre dei suoi figli. La donna, nota come la ‘mamma del bosco’, ha riferito di non essere riuscita a assistere i bambini nel momento di bisogno a causa di circostanze che le hanno impedito di prenderli in carico. La situazione ha suscitato attenzione tra i residenti della zona.

Notte difficile per Catherine Birmingham, la ‘mamma del bosco’ di Palmoli: i bambini hanno la febbre e lei non può prendersene cura. A raccontarlo a LaSalute di LaPresse è lo psichiatra Tonino Cantelmi, professore dell’Università Gregoriana nel team dei consulenti dei legali dei coniugi Trevallion, l’ormai celebre famiglia nel bosco. Lo psichiatra lancia un nuovo appello: “Dobbiamo restituire a Catherine la dignità e accompagnare il suo dolore, scambiato superficialmente come ostilità”. Le parole di Catherine. “Ho deciso di rendere pubblico, attraverso i frammenti meno drammatici di una lunga e disperata conversazione notturna, il dolore immenso di Catherine – afferma lo psichiatra – Durante la notte appena trascorsa, riferisce di sapere che i suoi figli hanno la febbre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, il dolore di Catherine per i figli con febbre

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