Famiglia nel bosco Cantelmi | Catherine tormentata dall’allontanamento non ha più incontrato i figli

Da fanpage.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo psichiatra e consulente di parte della famiglia coinvolta nel caso ha comunicato che Catherine, dopo essere stata allontanata, non ha più visto i figli. La famiglia nel bosco si trova al centro di una complessa vicenda giudiziaria, con particulari dettagli riguardanti la relazione tra i membri coinvolti e le modalità di custodia. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e giudiziaria.

Lo psichiatra e consulente di parte della famiglia nel bosco, Tonino Cantelmi, diffonde una conversazione notturna in cui Catherine si lamenta per la lontananza dai suoi bimbi: "I miei figli sono malati e non mi è stato nemmeno permesso di vederli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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