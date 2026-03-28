Fabrizio Corona vince in parte su Signorini | è stato confermato dal tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano ha deciso di accogliere in parte il ricorso di Fabrizio Corona, mentre ha mantenuto le misure relative ai contenuti considerati lesivi nei confronti di Alfonso Signorini. La sentenza riguarda quindi sia l’accoglimento parziale delle richieste di Corona sia la conferma di alcune restrizioni già in atto. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle scorse ore.

Il Tribunale di Milano accoglie in parte il ricorso di Fabrizio Corona, ma conferma le misure sui contenuti lesivi nei confronti di Alfonso Signorini. I dettagli della decisione nell'attesa del ritorno di Falsissimo, il 6 aprile. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Tribunale di Milano ordina a Fabrizio Corona di rimuovere contenuti su Alfonso SignoriniSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Leggi anche: Stop a “Falsissimo”: il Tribunale di Milano blocca Fabrizio Corona sui contenuti contro Alfonso Signorini Ricorso Signorini, Corona in tribunale a Milano - 1Mattina News 23/01/2026 Aggiornamenti e notizie su Fabrizio Corona Temi più discussi: Referendum Giustizia, Fabrizio Corona contro Pier Silvio e Marina Berlusconi: Colpa loro se ha vinto il No; Referendum, Corona contro Fedez dopo la vittoria del No: Quel terribile podcast ha fatto perdere Giorgia Meloni; Fabrizio Corona porta Falsissimo al Teatro Galleria di Legnano; Fabrizio Corona, la fine del re senza regno. Fabrizio Corona condannato dal Tribunale di Milano per le sue diffamazioni su Alfonso SignoriniNel frattempo prosegue l'iter giudiziario reciproco, in sede penale, che alla luce anche di questa sentenza del Tribunale Civile di Milano potrebbe comportare grave ripercussioni sulle attività e la l ... ilcorrieredelgiorno.it Corona obbligato (di nuovo) dal Tribunale a rimuovere i video su Signorini, ma l'avvocato Chiesa esulta: Abbiamo vinto, novità in arrivoIl Tribunale di Milano conferma l'ordinanza: i video di Falsissimo sono lesivi della reputazione del conduttore. Disposta una penale giornaliera per il ritardo nella rimozione. today.it Online non ci sono più, ma ora il Tribunale di Milano, con un provvedimento che restringe il campo molto più ampio delineato il 26 gennaio in via d’urgenza, conferma che Fabrizio Corona deve rimuovere i video nei quali accusa Alfonso Signorini «di aver com - facebook.com facebook NELLA BATTAGLIA TRA CORONA E ALFONSO SIGNORINI, IL TRIBUNALE DI MILANO ACCOGLIE 'PARZIALMENTE' IL... x.com