Durante le qualifiche di Formula 1, il pilota ha espresso frustrazione via radio, lamentando di perdere troppo in rettilineo a causa del nuovo regolamento. La sua reazione si distingue per l’insolita intensità, attirando l’attenzione degli appassionati e degli esperti. Le sue parole hanno evidenziato un disappunto che va oltre le consuete critiche post-qualifica.

Che un pilota si lasci andare alla frustrazione dopo una qualifica non soddisfacente ci sta ma la rabbia che ha espresso Charles Leclerc contro il nuovo regolamento attraverso la radio è davvero insolita. Il pilota monegasco è riuscito a migliorare la sua posizione nella Q3 ma non abbastanza da avvicinarsi alla prima fila delle Mercedes di Antonelli e Russell. A fare imbufalire il ferrarista la cervellotica gestione delle batterie sul giro singolo, talmente assurda da penalizzare chi cerca di ottenere la massima velocità in curva e premiare chi gestisce in maniera più conservativa la vettura. Dopo essersi già lamentato della situazione a Shanghai, Leclerc è sbottato, definendo la situazione delle qualifiche “ridicola”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - F1, la rabbia di Leclerc: "Perdo tutto in rettilineo, è ridicolo"

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