F1 | Antonelli in pole in Giappone Ferrari quarta e sesta Hamilton ammette | Con la Merce

Kimi Antonelli ha ottenuto la prima posizione nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone, terza gara della stagione di Formula 1. La Ferrari si è classificata quarta e sesta, mentre il pilota di punta ha riconosciuto pubblicamente che la Mercedes ha avuto un vantaggio durante le sessioni di qualifiche.

AGI - Kimi Antonelli ha conquistato la pole position al gran premio del Giappone, terza prova della stagione di Formula 1. Il giovanissimo pilota della Mercedes si è piazzato nelle prove ufficiali davanti al compagno di squadra George Russell. Le Ferrari. Terzo l'australiano Oscar Piastri su McLaren. Quarta la Ferrari Charles Leclerc, mentre il compagno di scuderia Lewis Hamilton partirà dalla sesta posizione. Hamilton ammette: "Con la Mercedes divario enorme". "Non si può dare tutta la colpa al motore. Sicuramente l'erogazione di potenza è determinante per gran parte del tempo, ma le nostre prestazioni sono inferiori anche a livello di macchina. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - F1: Antonelli in pole in Giappone, Ferrari quarta e sesta. Hamilton ammette: "Con la Merce... Articoli correlati F1: Antonelli in pole in Giappone, Ferrari quarta e sestaAGI - Kimi Antonelli ha conquistato la pole position al gran premio del Giappone, terza prova della stagione di Formula 1. Leggi anche: GP del Giappone, Antonelli in pole davanti a Russell. Ferrari quarta con Leclerc e sesta con Hamilton Approfondimenti e contenuti su F1 Antonelli in pole in Giappone... Temi più discussi: Kimi Antonelli, atto II: dall'esordio al GP del Giappone; F1 GP Giappone 2026: pole position di Andrea Kimi Antonelli, risultati qualifiche - Formula 1; F1 | GP Giappone, Antonelli in Pole Position! [RISULTATI]; Formula 1, Kimi Antonelli ottiene la pole position in Giappone. LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: alle 3.30 le FP3, Antonelli cerca conferme, Ferrari per scuotersiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Giappone, ... oasport.it Qualifiche Giappone F1 Antonelli pole Suzuka 2026, Verstappen shock P11Qualifiche Giappone F1 – Kimi Antonelli firma una straordinaria pole position a Suzuka nel GP del Giappone 2026, centrando la seconda pole consecutiva. Mercedes domina con una doppietta in qualifica, ... newsf1.it F1, QP SUZUKA - SECONDA POLE CONSECUTIVA PER ANTONELLI, SEGUONO RUSSELL E PIASTRI. 4º LECLERC #MemasGP #F1 #JapaneseGP - facebook.com facebook Formula 1, è ancora Kimi Antonelli show: pole position a Suzuka per il giovane bolognese x.com