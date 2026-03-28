Ex ospedale Margherita incendio e fumo dal piano superiore | VIDEO

Nel tardo mattinata si è verificato un incendio in un piano dell'ex ospedale Margherita, situato sul viale della Libertà. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e evacuato alcune aree dell'edificio. Sono stati rilevati anche dei fumi provenienti dal piano superiore, e le autorità stanno procedendo con le verifiche del caso.

In tarda mattinata un incendio ha interessato un piano dell'ex ospedale Margherita sul viale della Libertà. Rogo di probabile natura dolosa. I vigili del Fuoco del distaccamento Nord sono intervenuti prontamente grazie alla vicinanza della sede fermando l'avanzata del fumo. Non risultano feriti e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Ex ospedale Margherita, incendio e fumo dal piano superiore | VIDEO Articoli correlati Leggi anche: Incendio in ospedale, un piano del padiglione 3 invaso da fumo Incendio in casa nella notte, una donna all'ospedale per aver inalato fumoL'allarme è scattato poco prima di mezzanotte, tra venerdì e sabato, quando i vigili del fuoco sono accorsi in un'abitazione a Martellago per un... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ex ospedale Margherita incendio e fumo... Discussioni sull' argomento Bagnoregio - Incendio nello stabilimento ex Alta Altene: residenti invitati a chiudere le finestre (FOTO); Notte di vento, di grandine e di fuoco in Piemonte. Ex ospedale Margherita di Messina, nuovo incendio nel primo padiglione: fumo e paura sulla litoranea videoIn fiamme ancora una volta uno dei padiglioni dell' ex ospedale Margherita. I locali del primo edificio nel primo pomeriggio sono stati interessati da un incendio. Il fumo ha invaso un ampio tratto de ... msn.com Ex ospedale Margherita di Messina, nuovo incendio nel primo padiglione: fumo e paura sulla litoraneaEx Ospedale Margherita di Messina, nuovo incendio nel primo padiglione: fumo e paura sulla litoranea ... msn.com Tre condomini denunciati e undici sanzioni per sversamenti a S. Margherita L. x.com Santa Margherita di Belìce si prepara alla XIV Drammatizzazione Vivente della Passione di Gesù Cristo Santa Margherita di Belìce La comunità di Santa Margherita di Belìce si appresta a vivere uno degli appuntamenti più intensi e sentiti della tradizione religi - facebook.com facebook