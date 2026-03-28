Ex amici vecchi fantasmi | l' Italia e la maledizione di chi ci conosce troppo bene

Nel calcio italiano, numerosi ex giocatori hanno lasciato un segno difficile da dimenticare. Da giocatori che hanno militato nelle squadre nazionali a figure che hanno sfidato l’Italia in partite ufficiali, la storia sportiva è ricca di incontri tra avversari che in passato avevano vestito la stessa maglia. Questi confronti si sono ripetuti nel tempo, creando un legame complicato tra passato e presente.

"Dagli amici mi guardi Iddio che ai nemici ci penso io". Il proverbio, che Maxi Lopez, allora sposato con Wanda Nara, sperimentò nell’estate 2013, quando invitò sul suo yacht l’amico Icardi, ci inquieta sul cammino verso la Bosnia, perché abbiamo la memoria piena di scherzi di ex amici. Karl-Heinz Schnellinger, detto Volkswagen, giocò 222 partite di campionato nel Milan senza segnare un gol, però pareggiò al 90’ di Italia-Germania e ci costrinse alla leggenda. Nell’82, Falcao, re di Roma, ci spaventò, senza farci male. Nell’86, invece, Michel Platini, Le Roi bianconero, ci rispedì a casa dal Messico. Nel ’90 Caniggia, 7 anni in Serie A, infilò i capelli biondi tra i guanti di Zenga e spense le nostre Notti Magiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ex amici, vecchi fantasmi: l'Italia e la maledizione di chi ci conosce troppo bene Articoli correlati Mps, la battaglia della lista e il ritorno di vecchi fantasmiC’è una lista sola, ma a scorrere i nomi sembrano due, a dimostrazione che la casa è in subbuglio. L’equazione anzianità uguale saggezza non vale più. I vecchi sono troppo vecchi. Tutti in geriatriaNell’èra attuale l’anzianità conduce solo al rimbambimento; specie alla Casa Bianca. Arafta | 41–60. Bölüm | Tam Bölüm Derlemesi | Kesintisiz zle @araftadizisi Tutto quello che riguarda Ex amici vecchi fantasmi l'Italia e la... Argomenti discussi: Ex amici, vecchi fantasmi: l'Italia e la maledizione di chi ci conosce troppo bene; Fantacampionato, il vincitore della 29ª giornata è Vincenzo Cirone.