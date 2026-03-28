Nel 2025, il numero di domande di asilo presentate nell’Unione Europea è diminuito del 27% rispetto all’anno precedente, secondo i dati pubblicati da Eurostat. I richiedenti provenienti da Venezuela, Afghanistan e Siria rappresentano le principali nazionalità coinvolte. Questa flessione si riflette in un calo generale delle richieste di protezione internazionale nell’area.

Eurostat "conta" l'andamento, nel 2025, delle domande di protezione internazionale presentate per la prima volta in Europa e registra un calo del 27% rispetto al 2024 (912.400). Lo scorso anno, sono state presentate da 669.400 richiedenti asilo. Venezuelani, afghani e siriani sono le principali nazionalità dei richiedenti che presentano domanda per la prima volta. Ecco i numeri., Nel 2025 i venezuelani hanno presentato 89.500 domande di asilo per la prima volta, rendendo il Venezuela il principale paese di origine dei richiedenti asilo nell'Ue, con il 13% del totale delle domande. Segue l'Afghanistan con 63.800 domande (10%). I siriani si sono classificati al terzo posto con 40. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Eurostat "conta" le domande di asilo in Ue nel 2025: in calo del 27%

Articoli correlati

Rimpatri, i dati Eurostat smentiscono Piantedosi: nel 2025 i numeri sono più bassi di quelli annunciatiI dati trasmessi dall'Italia a Eurostat ridimensionano l'annuncio del ministro Piantedosi sui rimpatri del 2025: le persone effettivamente rimandate...

Borse di studio ITS 2025: 4.000 euro per studenti fuori sede, domande dal 27 gennaioL’INPS ha pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio dedicate agli studenti fuori sede iscritti agli Istituti Tecnici...

Una raccolta di contenuti su Eurostat conta le domande di asilo in...

Eurostat, nel 2025 il -27% di richieste di asilo di prima istanzaNel 2025 sono stati 669.400 i richiedenti asilo di prima istanza (cittadini extra-Ue) a presentare domanda di protezione internazionale nei Paesi dell'Ue, con un calo del 27% rispetto ai 912.400 regis ... ansa.it

Immigrazione, Eurostat: domande di asilo in calo nel giugno 2025/ Il 74% in Italia, Spagna, Francia, GermaniaA giugno sono state registrate meno richieste di asilo nuove nell’Ue e sono calate sensibilmente rispetto all’anno scorso anche le concessioni, sebbene la Spagna sia diventata il principale Paese a ... ilsussidiario.net