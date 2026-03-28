Eurocup | la Pallanuoto Trieste vola in semifinale Si ferma la corsa del Plebiscito Padova

Nel fine settimana si sono disputati i quarti di finale dell'Eurocup femminile di pallanuoto, con una vittoria che ha portato la squadra di Trieste in semifinale, mentre quella di Padova si è fermata. Le partite hanno visto risultati diversi per le formazioni italiane, con una delle due che ha superato il turno e l’altra che è uscita di scena.

Riserva alterne fortune alle formazioni italiane il fine settimana dedicato al ritorno dei quarti di finale di Euro Cup femminile. Gara 2 sorride alla Pallanuoto Trieste che vola in semifinale. Si ferma invece la corsa dell’Antenore Plebiscito Padova allenato da Stefano Posterivo. Alla Bianchi è battaglia vera. La Pallanuoto Trieste, dopo aver vinto 9-8 in Grecia il primo atto, supera l’Ethnikos 10-8 e centra, per il terzo anno consecutivo, l’ingresso tra le prime quattro del secondo torneo continentale per club. L’auspicio per le giuliane, al terzo tentativo, è quello di riuscire ad arrivare fino in fondo. Le ragazze allenate da Paolo Zizza... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Eurocup: la Pallanuoto Trieste vola in semifinale. Si ferma la corsa del Plebiscito Padova Articoli correlati Napoli Tennis Cup 2026, Bondioli vola in semifinale: si ferma la corsa di CinàIl 20enne ravennate rappresenterà i colori azzurri tra i magnifici quattro che si contenderanno il titolo. Leggi anche: Si ferma la corsa del Pescara Pallanuoto, prima sconfitta con il Grifone Una selezione di notizie su Pallanuoto Trieste Euro Cup F. Trieste punta le semifinali, Padova koNon ce la fa il Plebiscito Padova a rimontare nel ritorno dei quarti di finale dell’Euro Cup femminile. In Ungheria il BVSC Manna prevale 13-8 in un match senza storia. Subito sotto 8-3 le patavine di ... federnuoto.it Euro Cup F. Sabato Trieste e Padova puntano le semifinaliPallanuoto Trieste e Plebiscito Padova scendono in vasca sabato nel ritorno dei quarti di finale dell’Euro Cup femminile. Al Centro Federale Bruno Bianchi' la Pallanuoto Trieste riceve alle 18:30 le ... federnuoto.it