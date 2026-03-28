Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto | i numeri vincenti di sabato 28 marzo 2026

Oggi, sabato 28 marzo 2026, sono state effettuate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati comunicati in diretta su Today, aggiornando i giocatori sui risultati delle varie lotterie. Le estrazioni si sono svolte come di consueto e i numeri estratti sono stati resi pubblici immediatamente.

Ultimo concorso della settimana: le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 28 marzo 2026, in diretta su Today.it a partire dalle 20. Numeri vincenti e quote in tempo reale Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, sabato 28 marzo 2026, in diretta su Today. Siamo arrivati all'ultimo appuntamento con la fortuna di questa settimana, il penultimo del mese di marzo: tra poco, a partire dalle ore 20, seguiremo in tempo reale il concorso di stasera e conosceremo insieme i numeri fortunati del Lotto, la sestina del SuperEnalotto e la combinazione vincente del 10eLotto. In basso, ecco tutti i numeri del Lotto estratti oggi, sabato 28 marzo 2026. 🔗 Leggi su Today.it

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