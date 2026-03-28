Estrazioni Lotto Superenalotto 10eLotto oggi sabato 28 marzo 2026 | numeri vincenti e quote

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto si sono svolte questa sera, sabato 28 marzo 2026. I numeri vincenti sono stati comunicati e aggiornati in tempo reale, insieme alle quote e alle eventuali vincite. I risultati sono disponibili sul sito di riferimento, offrendo un quadro completo degli esiti delle varie lotterie.

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Si puo' fare fare subito una cosa (con urgenza) ....... visto che dal 7 luglio 2023 ad oggi (2026) sono stati gia' raccolti parecchi fondi ogni venerdi nelle estrazioni lotto/superenalotto che servono per la "raccolta fondi dedicata alle popolazioni in difficoltà " ...... a q - facebook.com facebook

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