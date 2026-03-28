Estrazione Million Day di oggi 28 marzo 2026 | i numeri vincenti di sabato

L'estrazione del Million Day di oggi, sabato 28 marzo 2026, si è svolta come di consueto con la pubblicazione in diretta dei numeri vincenti. I risultati sono stati resi noti poco dopo l'estrazione, con i numeri estratti che sono stati diffusi attraverso i canali ufficiali. Nessuna variazione rispetto alle modalità di estrazione abituali, con i numeri disponibili immediatamente per i giocatori.

Oggi, sabato 28 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 28 marzo 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 27 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 26 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 25 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 24 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 23 MARZO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 28 marzo 2026: i numeri vincenti di sabato Articoli correlati Estrazione Million Day di oggi, 28 febbraio 2026: i numeri vincenti di sabatoOggi, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 7 marzo 2026: i numeri vincenti di sabatoOggi, sabato 7 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 28 Febbraio 2026 Contenuti utili per approfondire Estrazione Million Day Temi più discussi: Million Day oggi: completati i due sorteggi del 25 marzo 2026; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di lunedì 23 marzo 2026: i numeri vincenti; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi martedì 24 marzo: i numeri vincenti; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 22 marzo 2026: i numeri vincenti. Million Day risultati dell’estrazione giovedì 26 marzo 2026 di mezzogiorno con numeri vincenti aggiornati e premi in tempo realeMillion Day del 26 marzo 2026: tutti i numeri dell’estrazione Il concorso Million Day di oggi, giovedì 26 marzo 2026, ha già visto svolgersi il primo ... assodigitale.it Million Day oggi: pubblicati i numeri vincenti delle 13 del 27 marzo 2026Million Day, primo sorteggio di giornata: i numeri delle 13 Si è svolta l’estrazione ... msn.com Estrazione MillionDay n. delle ore 13:00 di giovedì 26 marzo 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook MillionDay e MillionDay Extra, le due #estrazioni di mercoledì 11 marzo 2026: i #numeri vincenti di oggi x.com