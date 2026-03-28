Espandere i miei orizzonti | scoprire nuove opportunità e esperienze per una vita più ricca

In vista dei Mondiali del 2026, si parla di un possibile coinvolgimento di Fabio Cannavaro nel progetto legato all’Uzbekistan. La notizia circola tra le fonti sportive e ufficiali, senza conferme definitive da parte delle parti interessate. La partecipazione del tecnico italiano potrebbe influenzare la preparazione della squadra nazionale del paese per la competizione internazionale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La leggenda del calcio italiano, Fabio Cannavaro, sarà presente al Mondiale 2026 in qualità di allenatore dell’Uzbekistan. “Mi piace ampliare i miei orizzonti; non voglio limitarmi alle idee e ai concetti tradizionali. Il popolo uzbeko è un combattente nel cuore,” ha dichiarato l’ex campione durante un’intervista. Intanto, la Nazionale Azzurra sta cercando di qualificarsi per la sua prima edizione del torneo dal 2014 e si sta preparando per la semifinale dei playoff contro l’Irlanda del Nord, prevista per giovedì prossimo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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