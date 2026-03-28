Esce a sistemare l' antenna parabolica ma cade dalla scala e muore

Un uomo è deceduto dopo essere caduto da una scala mentre si occupava di sistemare un'antenna parabolica. Secondo quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto in presenza di forti raffiche di vento, che potrebbero aver contribuito a far perdere l'equilibrio all'uomo. La caduta è avvenuta da un'altezza di circa tre metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Vittima dell'incidente domestico è Sergio Artico, 55enne da poco residente a Cavazzo Carnico. A fargli perdere l'equilibrio, probabilmente, è stato il forte vento che soffiava venerdì mattina Doveva solo sistemare la parabola, ma, forse a causa del forte vento che soffiava ieri, ha perso l'equilibrio, facendo un volo di quasi 3 metri. La caduta è stata fatale. È quanto successo nella mattina del 27 marzo, secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, a Sergio Artico, 55enne residente a Somplago di Cavazzo Carnico. L'uomo, che viveva solo, stava attraversando un periodo di grandi cambiamenti: si era da poco trasferito nell'attuale abitazione in via Alessandro Volta, e aveva appena cominciato a lavorare in una cartiera di Tolmezzo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Esce a sistemare l'antenna parabolica, ma cade dalla scala e muore Articoli correlati Malore improvviso, cade dalla scala: imprenditore edile muore sul colpoUn tragico incidente sul lavoro si è verificato nelle prime ore della mattinata di oggi – lunedì 16 febbraio – a Visano, dove un imprenditore... Cade dal tetto mentre sistema un’antenna: muore 71enneTragedia nel pomeriggio di ieri a Scafati, dove un uomo di 71 anni ha perso la vita in seguito a un incidente domestico. Approfondimenti e contenuti su Esce a sistemare l'antenna parabolica... Discussioni sull' argomento Android Automotive diventa open source ed esce dall'infotainment per controllare l'intera auto; La Terra ha accumulato una quantità record di calore nel 2025, secondo l’Onu; Crisi climatica, dal nuovo report OMM l'ennesimo allarme rosso; La Terra, fra livelli di calore da primato, squilibrio energetico e crescente emergenza climatica. Esce dal processo il colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo, prosciolto dall'accusa di depistaggio e concorso in omicidio aggravato dal metodo mafioso del sindaco di Acciaroli-Pollica, Angelo #Vassallo. Il giudice per l'udienza preliminare di Salerno, nono - facebook.com facebook #AlmanaccoRock by @FabioLisci #OnThisDay #RobZombie 28 marzo 2006 – Esce Educated Horses Rob Zombie pubblica il suo terzo album da solista, Educated Horses, con la contemporanea uscita del singolo Foxy, Foxy. Il disco debutta nella top 10 della x.com