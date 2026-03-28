Errani Paolini in finale a Miami Mertens si ritira semifinale lampo per le azzurre

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato la finale nel torneo di doppio del WTA 1000 di Miami, vincendo in modo rapido. Nel corso della stessa giornata, la giocatrice belga ha deciso di ritirarsi durante la semifinale, che si è conclusa in breve tempo. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli riguardanti il punteggio o le motivazioni del ritiro.

Vittoria lampo per Sara Errani e Jasmine Paolini, che raggiungono la finale del torneo di doppio del WTA 1000 di Miam i. La loro semifinale, infatti, è durata appena dieci minuti e tre game contro Elise Mertens e Shuai Zhang. La belga, infatti, al secondo cambio di campo ha chiesto l’intervento del medico e ha deciso poi di ritirarsi. Molto probabilmente Mertens stava già male ancora prima di cominciare il match, visto che nei minuti in campo non è successo nulla alla belga. Non sembra dunque un infortunio fisico, ma quasi sicuramente un malessere (forse respiratorio visto che si toccava il petto), che non le ha permesso di proseguire l’incontro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Paolini in finale a Miami. Mertens si ritira, semifinale lampo per le azzurre Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Mertens/Zhang 2-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: ritiro lampo della belga, le azzurre volano in finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE 2:37 Evidentemente la belga stava già male prima di... LIVE Errani/Paolini-Mertens/Zhang, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le olimpioniche inseguono la finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale del torneo di doppio femminile del WTA... Una selezione di notizie su Errani Paolini in finale a Miami... Temi più discussi: Miami su SuperTennis, doppio: Errani/Paolini centrano i quarti; Travolte Muhammad- Routliffe, Errani-Paolini in semifinale a Miami; Miami Open: l'Italia sorride con doppio Errani-Paolini, azzurre volano ai quarti; Miami Open, Errani e Paolini vincono all’esordio e avanzano agli ottavi di finale. Miami su SuperTennis: stanotte Errani/Paolini a caccia della finaleNella notte italiana Sara Errani e Jasmine Paolini vanno a caccia della loro prima finale al Miami Open, quarto WTA 1000 stagionale (combined ... sport.tiscali.it Miami, Paolini ed Errani in semifinale: Jasmine finalmente soddisfatta. Orario a sorpresa per Sinner-TiafoePaolini ed Errani inarrestabili a Miami, dove volano in semifinale senza aver ancora perso un set. Sorpresa nell'orario del match tra Sinner e Tiafoe ... sport.virgilio.it 2009 2026 Jasmine Paolini ha raccontato il suo primo incontro con Sara Errani, la Billie Jean King Cup era nel destino - facebook.com facebook We're living for the Errani-Paolini origin story Jasmine Paolini was a ball-kid at one of Sara Errani's Fed Cup ties back in the day. Who knew that they would go on to be one of tennis' most successful doubles partnerships #MiamiOpen x.com