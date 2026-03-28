Il cantante italiano ha parlato della squadra di calcio della sua città in un'intervista rilasciata a una testata sportiva, esprimendo l'auspicio che la società possa rafforzarsi con giocatori competenti e motivati. Ha commentato anche la possibilità di un rinnovo contrattuale per alcuni attaccanti e ha sottolineato l’importanza di avere una rosa di livello per competere al massimo.

Eros Ramazzotti è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport: di seguito le sue dichiarazioni sulla Juventus e non solo. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO CONCERTO ALLO STADIUM – « Mi piacerebbe avere sul palco con me Del Piero e tutta la squadra di Spalletti – racconta – ma tra Mondiale e vacanze è impossibile. Sarà comunque fantastico: io mi emoziono sempre perché mi piace ripagare chi ogni volta spende soldi per ascoltarmi”. Eros arriverà allo Stadium lanciato, dopo aver girato l’Europa e il mondo. E soprattutto tiratissimo. “A 62 anni mi sento in gran forma, sono anche calato dieci chili recentemente: merito della dieta delle mele. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Eros Ramazzotti suona la carica: «Serve gente competente e che ami la Juve. Lewandowski a zero? Spero nel rinnovo di Vlahovic»

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