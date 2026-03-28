Il cantante e tifoso della Juventus ha espresso il suo sostegno alla squadra, dichiarando di puntare su Vlahovic e di sperare in un rinnovo contrattuale. Ha anche espresso il desiderio di vedere tre specifici giocatori indossare la maglia bianconera. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

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© Calcionews24.com - Eros Ramazzotti ‘consiglia’ la Juventus: «Punterei tutta la vita su Vlahovic, spero nel rinnovo. Sogno questi tre giocatori in bianconero»

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