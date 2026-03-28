Enzo Iacchetti scoppia in ‘lacrime’ per la sconfitta di Bocchino ma il finale vi sorprenderà

Un video pubblicato sui social ha portato nuovamente alla ribalta il nome dell’attore e conduttore televisivo, che nel filmato appare visibilmente emozionato e in lacrime. La registrazione si riferisce a un evento legato a un recente referendum, e ha suscitato numerosi commenti tra gli utenti online. La scena ha attirato l’attenzione di molti, diventando rapidamente uno dei contenuti più condivisi in rete.

Il comico e conduttore Enzo Iacchetti è tornato al centro dell’attenzione social con un video diventato rapidamente virale dopo l’esito del recente referendum. Con un tono apparentemente malinconico, Iacchetti si mostra mentre si asciuga le lacrime, sorprendendo il pubblico. Ma bastano pochi secondi per capire che dietro quel gesto si nasconde un’ironia pungente. Il riferimento è diretto ai risultati che hanno visto prevalere il “No”, in netto contrasto con alcune previsioni circolate nei giorni precedenti. Il video, pubblicato su Instagram, mescola satira politica e commento mediatico, trasformando una reazione personale in un momento di intrattenimento condiviso. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Enzo Iacchetti scoppia in ‘lacrime’ per la sconfitta di Bocchino (ma il finale vi sorprenderà) Articoli correlati Enzo Iacchetti in lacrime: “Dovrei essere felice perché ha vinto il No, ma a me dispiace per Bocchino…che figura di me**a”. L’ironia per il ReferendumEnzo Iacchetti in lacrime sui social dopo i risultati del Referendum che hanno visto il trionfo del fronte del No. Enzo Iacchetti deride Italo Bocchino per il pronostico sulla vittoria del Sì al Referendum: "Figura di m****"Enzo Iacchetti ha deriso apertamente Italo Bocchino su Instagram per i suoi pronostici errati sul Referendum, definendo la sua previsione una “figura... Contenuti utili per approfondire Enzo Iacchetti Temi più discussi: Referendum, Enzo Iacchetti prende in giro Italo Bocchino: Che figura di m...; Enzo Iacchetti in lacrime: Dovrei essere felice perché ha vinto il No, ma a me dispiace per Bocchino…che figura di me**a. L’ironia per il Referendum; Referendum, Enzo Iacchetti prende in giro Italo Bocchino: Che figura di m... VIDEO; Iacchetti in lacrime dopo il referendum: Mi dispiace per Bocchino… che figura. Enzo Iacchetti scoppia a piangere disperato, poi rivela la verità e il web lo elogia: «Sei un genio!» (VIDEO)Enzo Iacchetti ha pubblicato un video in cui piange disperato davanti allo schermo: all'inizio ha spaventato tutti, poi ha svelato la verità. donnapop.it Referendum, Enzo Iacchetti finge di piangere e prende in giro Italo Bocchino: Che figura di m…Enzo Iacchetti protagonista sui social dopo l’esito del Referendum sulla Giustizia, che ha visto la vittoria del fronte del No. In un video pubblicato su ... lapresse.it Il video ironico di Enzo Iacchetti che finge di piangere per i risultati del Referendum sulla giustizia, con la vittoria del 'no', prendendo in giro Italo Bocchino. Iacchetti finge di piangere disperato per la clamorosa "figura di m...a" di Bocchino che sia in tv che sui so - facebook.com facebook Enzo Iacchetti porta in scena "Buongiorno, Ministro!" al Teatro Persiani di Recanati il 24 marzo x.com