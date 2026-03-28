Endometriosi una malattia invisibile | iniziative e informazione per la Giornata mondiale

Il 28 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’endometriosi, una malattia che colpisce molte donne e che spesso viene diagnosticata con anni di ritardo. L’iniziativa mira ad aumentare la consapevolezza pubblica e diffondere informazioni sulla condizione, che viene definita invisibile perché difficile da individuare con esami clinici standard. Vari eventi si svolgono in diverse città italiane per sensibilizzare l’opinione pubblica.

Il 28 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’endometriosi: sintomi, diagnosi e gli appuntamenti promossi sul territorio per sensibilizzare e supportare le donne Il 28 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’endometriosi, una patologia ancora oggi poco conosciuta e spesso diagnosticata con anni di ritardo. Un tempo che può fare la differenza, soprattutto quando si parla di qualità della vita e fertilità. L’endometriosi è una malattia caratterizzata dalla presenza di tessuto endometriale — normalmente situato all’interno dell’utero — in altre parti del corpo. Può comparire già con le prime mestruazioni e accompagnare la donna fino alla menopausa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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