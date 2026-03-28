emergenza neve sui nebrodi presidio costante sulla montalbano polverello

Continuano gli interventi di rimozione della neve sulla Strada Provinciale 110 “Montalbano–Polverello”, una delle principali arterie dell’area nebroidea, interessata dalle recenti precipitazioni nevose. È stato istituito un presidio costante lungo il tratto per garantire la percorribilità e prevenire il rischio di ghiaccio sulla strada. Le operazioni di sgombero sono in corso da diverse ore e coinvolgono le squadre di intervento locale.

Proseguono gli interventi di spazzamento neve lungo la Strada Provinciale 110 “Montalbano–Polverello”, uno degli assi viari più rilevanti dell’area nebroidea, duramente colpita dalle attuali precipitazioni nevose e dal rischio di formazione di ghiaccio. L’azione, coordinata nell’ambito del piano operativo invernale della Città Metropolitana di Messina, vede impegnati in prima linea il personale tecnico specializzato della Direzione Viabilità e gli operatori dell’Autoparco, che stanno operando con mezzi spazzaneve. Le operazioni sono dirette dal responsabile del Servizio di Gabinetto Istituzionale, Gaetano Maggioloti, che ha assicurato un’immediata attivazione delle squadre sul territorio, garantendo un costante coordinamento operativo e un monitoraggio continuo delle condizioni della rete stradale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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