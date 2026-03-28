Elezioni Cirò Marina | il turno unico cambia tutto
A meno di un mese dalla scadenza per la presentazione delle liste elettorali, a Cirò Marina non sono stati ancora annunciati candidati ufficiali per la carica di sindaco. Questa situazione, che determina l’assenza di un candidato con nomi certi, rappresenta un momento decisivo per il panorama politico locale. La mancanza di candidature rende incerto il quadro delle future elezioni amministrative nella città.
L'assenza di nomi ufficiali per la carica di primo cittadino a Cirò Marina, a meno di un mese dalla scadenza per le liste elettorali, segna una fase cruciale comune crotonese. La popolazione residente è scesa sotto i quindicimila abitanti, cambiando radicalmente le regole del gioco: si voterà a turno unico, eliminando definitivamente l'ipotesi del ballottaggio. Questa modifica normativa impone una strategia diversa, dove ogni coalizione deve presentare una sola lista collegata al candidato sinda . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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