Ho pubblicato un breve testo con l’obiettivo di stimolare nei giovani l’interesse per la lettura, proponendo metodi e approcci diversi rispetto al passato. L’intento è coinvolgere i lettori più giovani e avvicinarli a un’attività che considerano tradizionale, ma con una prospettiva aggiornata. Il progetto nasce dalla volontà di offrire strumenti nuovi per riscoprire il piacere di leggere.

Ho pubblicato un «libretto» con il sogno di riaccendere nei giovani il piacere della lettura, ma con nuovi approcci e modalità. Perché in un mondo che ci vuole iper veloci e dove i contenuti sono sempre più brevi, l’attenzione si abbassa e capire è difficile. All’Università di Firenze, Scuola di Economia e Management, ci sarà una lettura congiunta autore-studenti del Libretto Appunti per una lezione di vita, sottotitolo Capire è difficile. Ne seguiranno altre in Università e Politecnici che lo hanno già richiesto o che lo chiederanno. Il Libretto viene donato ai partecipanti dall’autore-editore prima della lettura congiunta. Per i privati le modalità le troverete nella «quarta di copertina» del Libretto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ecco i miei appunti per una lezione di vita

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