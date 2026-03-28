Valeria Mazza, ex modella, ha lasciato le passerelle e si è dedicata al mondo dello spettacolo e all’imprenditoria. Dopo aver terminato la carriera di modella, ha intrapreso attività legate all’intrattenimento e ha avviato imprese nel settore commerciale. La sua presenza pubblica si alterna tra eventi di spettacolo e iniziative imprenditoriali, senza ulteriori dettagli sui progetti specifici.

Dopo l’addio alle passerelle, Valeria Mazza si è data da fare nel mondo dello showbiz ma anche in quello dell’imprenditoria. Ha creato linee di profumi, abiti e occhiali da sole. Tra gli anni Novanta e Duemila ha lavorato a lungo in Italia: ha presentato, solo per citare alcuni programmi, il Festival di Sanremo nel 1996 (insieme a Pippo Baudo e Sabrina Ferilli), Domenica In nel 1998 e Scommettiamo che nel 2001. «Quando Pippo Baudo mi ha chiamata nemmeno sapevo cosa fosse Sanremo, alla riunione non mi interessava minimamente di fare televisone», ha confessato. Al tempo era una delle modelle di Gianni Versace: «Gli ho chiesto di vestirmi, ma quando mi sono presentata con un abito corto mi hanno detto che il Festival si doveva fare con un abito lungo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ecco cosa fa oggi l’ex modella Valeria Mazza

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