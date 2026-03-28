È venuto giù tutto Garlasco la notizia ufficiale dopo mesi di indagine e polemiche

Dopo mesi di indagini e polemiche, è stata resa nota una decisione che riguarda il caso Garlasco. La notizia ufficiale conferma il crollo di una struttura o di un elemento collegato alle accuse o alle ipotesi emerse nel tempo. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e si inserisce in un quadro investigativo più ampio.

Nuovi sviluppi sul caso Garlasco, con una decisione che incide su uno dei filoni alternativi emersi negli ultimi anni. La Procura di Pavia, impegnata nelle indagini su Andrea Sempio, non aprirà a nuovi approfondimenti legati a una delle ricostruzioni più discusse. La notizia è uscita poco fa ripotata da Il Giornale. Alla base c’è il rigetto di una richiesta formale di audizione, che di fatto esclude l’ingresso di nuovi elementi investigativi provenienti da quella pista. Una scelta che contribuisce a restringere il perimetro delle ipotesi prese in considerazione dagli inquirenti. Leggi anche: “Sono peggiorati”. Famiglia nel bosco, la relazione dello psichiatra sui bambini “È venuto giù tutto”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Garlasco, dopo mesi di attesa l’annuncio ufficiale sull’indagineLa Corte di Cassazione ha messo un punto fermo sull’inchiesta della Procura di Brescia che ipotizzava una corruzione in atti giudiziari legata al... Garlasco, parla dopo 18 anni e viene giù tutto: chi trema oraIl caso Garlasco torna al centro dell’attenzione con nuove testimonianze rese pubbliche a distanza di 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto...