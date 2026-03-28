È venuto giù tutto Garlasco la notazione ufficiale dopo mesi di indagine e polemiche | cosa è successo

Dopo mesi di indagini e polemiche, la Procura di Pavia ha reso nota una comunicazione ufficiale riguardante il caso Garlasco. Nell’ambito delle attività investigative, è stato escluso ogni ulteriore approfondimento su una delle ricostruzioni alternative emerse negli ultimi anni. La notizia è stata diffusa attraverso una nota ufficiale, che chiude così alcune ipotesi precedentemente prese in considerazione.

Nuova svolta sul caso Garlasco. La Procura di Pavia, nell’ambito delle attività investigative che riguardano Andrea Sempio, ha escluso ulteriori approfondimenti legati a una delle ricostruzioni alternative emerse negli ultimi anni. La notizia è stata riportata da Il Giornale. Alla base della decisione c’è il rigetto di una richiesta formale di audizione: un passaggio che, di fatto, impedisce l’ingresso di nuovi elementi provenienti da quella specifica pista e riduce il perimetro delle ipotesi considerate in questa fase dagli inquirenti. Il caso Garlasco e la pista del Santuario della Bozzola. Secondo quanto ricostruito, la cosiddetta pista del Santuario della Bozzola viene considerata ormai chiusa sotto il profilo degli approfondimenti richiesti in questa sede. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “È venuto giù tutto”. Garlasco, la notazione ufficiale dopo mesi di indagine e polemiche: cosa è successo Articoli correlati “È venuto giù tutto”. Garlasco, la notizia ufficiale dopo mesi di indagine e polemicheNuovi sviluppi sul caso Garlasco, con una decisione che incide su uno dei filoni alternativi emersi negli ultimi anni. Garlasco, dopo mesi di attesa l’annuncio ufficiale sull’indagineLa Corte di Cassazione ha messo un punto fermo sull’inchiesta della Procura di Brescia che ipotizzava una corruzione in atti giudiziari legata al... Tutto quello che riguarda È venuto giù tutto Garlasco la... Argomenti discussi: Un governo vittima di se stesso. Delitto di Garlasco a Quarto Grado | La consulenza Cattaneo riscrive l’omicidio? Come tutto può cambiareIl delitto di Garlasco a Quarto Grado con tutti i nuovi aggiornamenti sull'omicidio della povera Chiara Poggi: le anticipazioni ... ilsussidiario.net Garlasco, il genetista dei Poggi perde i freni con Panicucci: Tutto farloccoCaso Garlasco, si aprono nuovi scenari nell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Le ultime indiscrezioni, riportate dal Tg1, della ... iltempo.it