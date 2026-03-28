La Procura di Pavia ha comunicato di non proseguire con ulteriori approfondimenti riguardanti una delle ricostruzioni alternative emerse nel caso Garlasco. Le indagini sulla vicenda, che coinvolgono anche Andrea Sempio, si concentrano ora su altre piste, mentre le autorità hanno deciso di chiudere questa specifica strada investigativa.

Nuovi sviluppi sul caso Garlasco: la Procura di Pavia, che sta lavorando sulle indagini legate ad Andrea Sempio, non aprirà a ulteriori approfondimenti su una delle ricostruzioni alternative emerse negli ultimi anni. La notizia è stata riportata nelle ultime ore da Il Giornale. Al centro c’è il rigetto di una richiesta formale di audizione: una scelta che, di fatto, blocca l’ingresso di nuovi elementi da quella specifica pista e restringe il perimetro delle ipotesi considerate dagli inquirenti. La richiesta respinta e la pista che si spegne. La cosiddetta pista del Santuario della Bozzola nel delitto di Garlasco finisce così in soffitta. Con questa decisione, cadono anche le teorie portate avanti da Flavius Savu, cittadino romeno che ricattava con video hot l’allora rettore della Madonna della Bozzola, don Gregorio Vitali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È venuto giù tutto”. Garlasco, la decisione della Procura che chiude una delle piste più discusse

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