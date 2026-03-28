Daniela Santanchè ha ripreso a pubblicare sui social dopo aver annunciato le proprie dimissioni da ministra del Turismo. La decisione è stata comunicata in un momento di tensione politica, e la sua assenza dai media si è protratta per diverse settimane. Ora, con un messaggio online, ha ripreso il suo ruolo pubblico, segnando una nuova fase nel suo percorso professionale.

In una giornata che conferma il difficile equilibrio della politica italiana, Daniela Santanchè torna a farsi vedere sui social dopo le dimissioni da ministra del Turismo, un passo che ha segnato un capitolo intenso della sua carriera istituzionale. Santanchè torna sui social dopo le dimissioni. Il messaggio arriva in un momento critico: le dimissioni della ministra seguono giorni di pressioni politiche crescenti, segnati dal referendum sulla giustizia e dalle tensioni interne alla maggioranza, che hanno reso necessario un passo indietro per ridisegnare gli equilibri nel governo. Il videomessaggio va oltre il semplice saluto: è un ringraziamento sentito, che intreccia gratitudine e la consapevolezza di un addio pesante per il suo dicastero. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - È tornata! Daniela Santanchè, rotto il silenzio dopo le dimissioni

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