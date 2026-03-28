Dopo aver rassegnato le dimissioni da ministra del Turismo, Daniela Santanchè ha pubblicato un messaggio sui social media, tornando a parlare in modo pubblico. La sua riapparizione online ha attirato l’attenzione, segnando il suo primo intervento dopo l’addio all’incarico governativo. La sua presenza sui social è stata seguita da commenti e reazioni da parte di utenti e addetti ai lavori.

Dopo le dimissioni da ministra del Turismo, Daniela Santanchè riappare sui social e torna a parlare pubblicamente. Lo fa con un videomessaggio registrato nei giorni successivi all’addio, in una fase che la politica italiana sta vivendo con tensioni e riassestamenti continui. Il suo intervento non è un semplice saluto: è soprattutto un ringraziamento rivolto a chi ha lavorato con lei al dicastero, nel tentativo di chiudere una stagione istituzionale definita, nelle sue parole, dal lavoro di squadra e dalla centralità del turismo per l’economia del Paese. Santanchè torna sui social dopo le dimissioni. Il messaggio arriva in un momento politicamente sensibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - È tornata: Daniela Santanchè rompe il silenzio dopo le dimissioni

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