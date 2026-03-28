Clizia Incorvaia ha condiviso un messaggio sui social media annunciando un episodio considerato grave. La nota influencer ha scritto di essere stata coinvolta in un evento negativo che ha attirato l’attenzione dei suoi follower. La sua comunicazione ha generato molte reazioni online, senza ulteriori dettagli forniti sull’accaduto. La notizia ha suscitato interesse tra il pubblico e i suoi seguaci.

Clizia Incorvaia torna al centro della conversazione social, ma questa volta il glamour non c’entra. L’influencer siciliana ha raccontato di essere finita nel mirino degli hacker: un attacco informatico, nel giro di poche ore, avrebbe compromesso i suoi canali streaming e l’accesso alle piattaforme su cui stava lavorando. Il punto, per lei, non è solo tecnico. È una frattura improvvisa nella routine digitale che regge lavoro, contenuti e programmazione. E la sensazione — palpabile — è quella di un furto vero e proprio: credenziali, account, controllo. Tutto insieme. Un attacco che colpisce lavoro e quotidianità. A raccontare l’accaduto è stata la stessa Incorvaia su Instagram, con alcune stories pubblicate poco dopo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È successa una cosa gravissima”. Clizia Incorvaia, l’annuncio improvviso

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