Un nuovo allestimento permette a visitatori e romani di esplorare il Museo dell’Ara Pacis attraverso un’esperienza immersiva. La mostra utilizza tecnologie innovative per ricostruire il monumento come appariva ai tempi di Augusto, offrendo una visione dettagliata e fedele dell’epoca. L’obiettivo è far conoscere meglio il significato storico e culturale dell’opera, permettendo di apprezzarla da una prospettiva originale.

( a skanews) – Turisti e romani potranno ora vivere il Museo dell’Ara Pacis, con una nuova esperienza immersiva che ne racconta la storia e svela il monumento simbolo dell’ età Augustea per come era un tempo. L’Ara si rivela è lo spettacolo multimediale e sensoriale della durata di circa 45 minuti che sarà fruibile venerdì, sabato e domenica dalle 20 alle 23 in gruppi da massimo 25 persone (anche persone con disabilità motoria). Le mostre fashion del 2026. guarda le foto L’Ara si rivela: realtà aumentata e colori antichi. Il Sovrintendente capitolino ai Beni culturali Claudio Parisi Presicce: «Noi abbiamo voluto, attraverso questo spettacolo... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - E se potessimo vedere la Roma antica esattamente come la vedevano i contemporanei di Augusto?

Articoli correlati

A piazza Augusto Imperatore apre la caffetteria “Augusto Caffè”Piazza Augusto Imperatore si arricchisce di un nuovo spazio dedicato all’accoglienza di cittadini e turisti.

Kate Middleton e Natalie Barrows, cosa succede se la principessa e la sua assistente personale si vestono esattamente nello stesso modo?Chiamasi effetto Kate, un fenomeno che, ancora oggi, dopo anni, continua a fruttare e smuovere le economie dei brand di moda prescelti dalla reale, e...