È qui Scompare nel nulla poco fa l’annuncio delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine hanno annunciato che il ragazzo di 24 anni scomparso nel pomeriggio del 26 marzo tra le zone di Chiastre di Ravarano e Calestano, nell’Appennino parmense, è stato ritrovato. Poco dopo, è stato confermato che si trovava in un luogo non precisato e che le ricerche sono state concluse. La scomparsa aveva generato preoccupazione tra gli abitanti della zona.

Ragazzo di 24 anni scomparso, annuncio importante poco fa dalle forze dell’ordine. Le ricerche erano iniziate nel tardo pomeriggio del 26 marzo nell’Appennino parmense, tra Chiastre di Ravarano e il territorio di Calestano, dopo l’allarme per il mancato rientro. Nelle ore successive è stato attivato il protocollo per le persone scomparse, con un ampio dispiegamento di uomini e mezzi coordinati dalla Prefettura. Per tutta la giornata di venerdì le squadre hanno battuto l’area senza esito, rientrando al campo base in serata. Leggi anche: “I suoi cani.”. Mattia trovato morto in casa, l’orrore sul suo corpo: cosa hanno trovato “È qui”. Scompare... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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