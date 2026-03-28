È deceduto Sergio Biondini, fondatore e presidente della società sportiva “Sporting Valentino Mazzola” di Cassano d'Adda. Biondini era noto nel calcio di base nel Milanese e si dedicava ai giovani calciatori, ritenendo i ragazzi al centro delle sue attività. La sua scomparsa è stata comunicata dalla società che aveva contribuito a fondare.

Uomo di valori rari, ha combattuto a lungo contro la malattia senza mai lasciare il campo: il dolore della famiglia e il ricordo commosso di tutta la comunità È morto Sergio Biondini, fondatore e presidente della società sportiva “Sporting Valentino Mazzola” di Cassano d'Adda (Milano). Lascia la moglie Antonietta e i figli Elena e Alex. Lo annuncia la stessa società con un post sui social network. Lutto anche da parte dell'amministrazione comunale, che esprime “profondo cordoglio” per la scomparsa del dirigente sportivo. “Da anni impegnato con passione, competenza e dedizione nel settore sportivo, è stato un punto di riferimento... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - È morto Sergio Biondini, molto noto nel calcio di base nel Milanese. "Per lui i ragazzi erano al centro di tutto"

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L’ASD Calvenzano 1989 si stringe con profonda commozione attorno alla famiglia di Sergio Biondini, storico presidente della Sporting Valentino Mazzola di Cassano d’Adda, scomparso dopo aver lottato a lungo contro la malattia. Per oltre cinquant’anni, Serg - facebook.com facebook