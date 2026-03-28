È morto Ross The Boss Friedman fondatore dei Manowar e dei Dictators | era malato di SLA

È morto Ross "The Boss" Friedman, fondatore e chitarrista dei Manowar e dei Dictators e una delle figure princiapli dell'heavy metal e del punk mondiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ci lascia all'età di 72 anni #RossFriedman, aka Ross The Boss, storico membro dei MANOWAR e dei The Dictators: il musicista newyorkese si è spento a poche settimane dall’annuncio della sua malattia, la SLA - facebook.com facebook